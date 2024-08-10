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На Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда

В Париже ни дня без скандала. Олимпиада продолжает поражать своей организацией. На этот раз перепутали флаги Таджикистана и Таиланда.

Во время награждения боксеров в категории до 92 килограммов в честь таджикского спортсмена Давлата Болтаева, который занял третье место, вывесили флаг Таиланда.

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