На Олимпиаде в Токио И. Ивашко пробился в 1/8 финала теннисного турнира

5-й день на Олимпиаде в Токио! Хорошая новость последнего часа для белорусских болельщиков. Дебютант игр Илья Ивашко пробился в 1/8 финала теннисного турнира. Белорус во втором круге одержал волевую победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, уступив в первом сете лишь на тай-брейке, белорус выиграл две следующие партии с одинаковым счетом - 6:3. Соперником Ильи в следующем раунде станет победитель пары Маркос Хирон (США) - Кей Нишикори (Япония), они встречаются в эти минуты.

На турнире боксеров сегодня в первом раунде категории до 91-го килограмма выступил Владислав Смягликов - он дебютировал на Олимпийских играх боем с Ато Плодзицки-Фаоагали из островного государства Самоа и победил раздельным решением судей - 4:1.

Молодой бобруйчанин - 21-летний Александр Радионов - вес до 69 кг - во втором круге уступил Пэту Маккормаку и выступление на Играх завершил.

В медальном зачете в лидерах по-прежнему сборная США - 22 награды, 9 из которых высшей пробы. Также девять раз на высшую ступень пьедестала поднимались представители Китая, всего у них 21 медаль, они вторые, третья строчка за хозяевами - японцами - 16 наград.