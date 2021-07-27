На Олимпиаде в Токио 27 июля разыгрывают 22 комплекта наград

5-й день на Олимпиаде в Токио! Сегодня на главном спортивном старте разыгрывают 22 комплекта наград. С участием белорусов в комплексе для пулевой стрельбы прошла квалификация в командном смешанном турнире - пневматическая винтовка - расстояние 10 метров. Юрий Щербацевич и Мария Мартынова не смогли попасть в восьмерку сильнейших по итогам отбора, чтобы шагнуть дальше, и завершили выступление на 23-м месте.

Прямо сейчас следим за теннисным турниром. Илья Ивашко встречается с Михаилом Кукушкиным из Казахстана. Специалисты называют белоруса явным фаворитом, он в мировом рейтинге - 66-й, а соперник за пределами первой сотни - 127-й. Однако первый сет остался именно за Кукушкиным - 7:6, вторая партия осталась за белорусом - 6:3, идет решающая. Отметим, Илья сейчас в отличной форме и нет сомнений, что попытается вырвать в этом противостоянии победу и шагнуть в 1/8 финала.

На турнире боксеров сегодня в первом раунде категории до 91-го килограмма выступил Владислав Смягликов - он дебютировал на Олимпийских играх боем с Ато Плодзицки-Фаоагали из островного государства Самоа и победил раздельным решением судей - 4:1.

Молодой бобруйчанин - 21-летний Александр Радионов - вес до 69 кг во втором круге уступил Пэту Маккормаку и выступление на Играх завершил.

В медальном зачете в лидерах по-прежнему сборная США - 22 награды, 9 из которых высшей пробы. Также девять раз на высшую ступень пьедестала поднимались представители Китая, всего у них 21 медаль, они вторые, третья строчка за хозяевами - японцами, 16 наград.