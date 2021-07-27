3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На Олимпиаде в Токио 27 июля разыгрывают 22 комплекта наград
5-й день на Олимпиаде в Токио! Сегодня на главном спортивном старте разыгрывают 22 комплекта наград. С участием белорусов в комплексе для пулевой стрельбы прошла квалификация в командном смешанном турнире - пневматическая винтовка - расстояние 10 метров. Юрий Щербацевич и Мария Мартынова не смогли попасть в восьмерку сильнейших по итогам отбора, чтобы шагнуть дальше, и завершили выступление на 23-м месте.
Прямо сейчас следим за теннисным турниром. Илья Ивашко встречается с Михаилом Кукушкиным из Казахстана. Специалисты называют белоруса явным фаворитом, он в мировом рейтинге - 66-й, а соперник за пределами первой сотни - 127-й. Однако первый сет остался именно за Кукушкиным - 7:6, вторая партия осталась за белорусом - 6:3, идет решающая. Отметим, Илья сейчас в отличной форме и нет сомнений, что попытается вырвать в этом противостоянии победу и шагнуть в 1/8 финала.
На турнире боксеров сегодня в первом раунде категории до 91-го килограмма выступил Владислав Смягликов - он дебютировал на Олимпийских играх боем с Ато Плодзицки-Фаоагали из островного государства Самоа и победил раздельным решением судей - 4:1.
Молодой бобруйчанин - 21-летний Александр Радионов - вес до 69 кг во втором круге уступил Пэту Маккормаку и выступление на Играх завершил.
В медальном зачете в лидерах по-прежнему сборная США - 22 награды, 9 из которых высшей пробы. Также девять раз на высшую ступень пьедестала поднимались представители Китая, всего у них 21 медаль, они вторые, третья строчка за хозяевами - японцами, 16 наград.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
Муравейко: Решение США о поставке противопехотных мин Украине - это нарушение очередного баланса сил
Беларусь и Россия подписали соглашения в области развития транспорта
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП