На Олимпиаде в Токио спортсменов будут тестировать на COVID-19 каждый четвертый день

Каждый четвертый день на Олимпиаде в Токио спортсмены будут сдавать тест на коронавирус. Об этом говорится в опубликованном накануне Международным олимпийским комитетом перечне правил для атлетов. ПЦР-тестирование в Токио будут проводить в специализированной лаборатории на территории Олимпийской или Паралимпийской деревни. Результаты будут приходить на специальное приложение для смартфона. Кроме того, всем прибывшим на Олимпиаду необходимо установить и второе мобильное приложение, которое используется в Японии для отслеживания контактов с инфицированными. Отмечается, что периодичность тестов будет зависеть также от вида спорта и расписания соревнований. Также накануне член МОК Ричард Паунд заявил, что если ситуация с пандемией COVIД-19 будет сочтена чрезмерно опасной, то Игры могут отменить. Пока Олимпиада запланирована на даты с 24 июля по 9 августа.