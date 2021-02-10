3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На Олимпиаде в Токио спортсменов будут тестировать на COVID-19 каждый четвертый день
Каждый четвертый день на Олимпиаде в Токио спортсмены будут сдавать тест на коронавирус. Об этом говорится в опубликованном накануне Международным олимпийским комитетом перечне правил для атлетов. ПЦР-тестирование в Токио будут проводить в специализированной лаборатории на территории Олимпийской или Паралимпийской деревни. Результаты будут приходить на специальное приложение для смартфона. Кроме того, всем прибывшим на Олимпиаду необходимо установить и второе мобильное приложение, которое используется в Японии для отслеживания контактов с инфицированными. Отмечается, что периодичность тестов будет зависеть также от вида спорта и расписания соревнований. Также накануне член МОК Ричард Паунд заявил, что если ситуация с пандемией COVIД-19 будет сочтена чрезмерно опасной, то Игры могут отменить. Пока Олимпиада запланирована на даты с 24 июля по 9 августа.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов