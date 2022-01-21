На Олимпийских играх в Пекине протокол безопасности против COVID-19 будет жестким

Олимпиада в Пекине обещает стать беспрецедентно строгой. Всему виной ковидные ограничения. Поднебесная хорошо известна своей нулевой терпимостью к COVID. Сейчас основная задача оргкомитета - обеспечить бесперебойную работу на главном старте четырехлетия. За медицинскую составляющую нашей олимпийской сборной будет отвечать директор РНПЦ спорта. Полгода назад она была на Играх в Токио, поэтому может сравнивать два протокола безопасности.

Медицинская группа белорусской команды отправится в Пекин уже в понедельник. Перед вылетом директор РНПЦ спорта эксклюзивно пообщалась со съемочной группой Агентства теленовостей и по полочкам разложила, что нельзя участникам Игр, почему атлеты, которые доберутся до олимпийской деревни в Китае, уже достойны золотой медали. Большое интервью с Ириной Малеваной смотрите на телеканале "Беларусь 5" во вторник в программе "Спорт-кадр".