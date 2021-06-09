На Олимпийских играх в Токио за журналистами будут следить посредством GPS-навигаторов

За журналистами во время Олимпийских игр в Токио буду следить посредством gps-навигаторов. Об этом накануне рассказали в оргкомитете соревнований. Подобные меры, как утверждается, направлены на то, чтобы минимизировать распространение вируса COVID-19. Также стал известен состав сборной беженцев, которая во второй раз в истории выступит на главных соревнованиях планеты. А квоту национальной команды КНДР, которая в Токио не выступит, распределят между другими странами. В нашем материале все новости ближайшей Олимпиады, до старта которой остается всего лишь 44 дня.



Общество в Токио в частности и в целом в Японии в эти дни нестабильно. Несмотря на то, что чиновники разного ранга в один голос твердят, что Олимпийские игры обязательно пройдут в названные сроки, среди жителей японского государства нет однозначного решения. И даже больше - японцы массово сопротивляются проведению Игр, большинство, судя по различным опросам, склоняется к отмене соревнований. Но те, от кого подобные решения зависят, непреклонны.



Сеико Хашимото, глава оргкомитета "Токио-2020":

Игры нельзя откладывать снова. Мы уже приняли значительные меры. Если снова отложить Олимпиаду, мы просто не успеем подготовить олимпийские объекты. Вероятность того, что турнир состоится - 100 %. Вопрос лишь в том, как провести их более надежно и безопасно.

При этом ковидные меры начинают становиться все более скрупулезными. И это коснется журналистов, которые приедут работать на Олимпийские игры. Сеико Хашимото также заявила, что передвижение иностранных СМИ будет контролироваться путем GPS в течение первых 14 дней после прибытия. Планируется, что всего порядка 78000 иностранных гостей посетят Токио, в числе их и работники медиасферы. Ограничения коснутся и проживания - для журналистов будут отведены специальные отели и остановиться, например, в частных домах или у друзей будет запрещено.

