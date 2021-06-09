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На Олимпийских играх в Токио за журналистами будут следить посредством GPS-навигаторов
За журналистами во время Олимпийских игр в Токио буду следить посредством gps-навигаторов. Об этом накануне рассказали в оргкомитете соревнований. Подобные меры, как утверждается, направлены на то, чтобы минимизировать распространение вируса COVID-19. Также стал известен состав сборной беженцев, которая во второй раз в истории выступит на главных соревнованиях планеты. А квоту национальной команды КНДР, которая в Токио не выступит, распределят между другими странами. В нашем материале все новости ближайшей Олимпиады, до старта которой остается всего лишь 44 дня.
Общество в Токио в частности и в целом в Японии в эти дни нестабильно. Несмотря на то, что чиновники разного ранга в один голос твердят, что Олимпийские игры обязательно пройдут в названные сроки, среди жителей японского государства нет однозначного решения. И даже больше - японцы массово сопротивляются проведению Игр, большинство, судя по различным опросам, склоняется к отмене соревнований. Но те, от кого подобные решения зависят, непреклонны.
Сеико Хашимото, глава оргкомитета "Токио-2020":
Игры нельзя откладывать снова. Мы уже приняли значительные меры. Если снова отложить Олимпиаду, мы просто не успеем подготовить олимпийские объекты. Вероятность того, что турнир состоится - 100 %. Вопрос лишь в том, как провести их более надежно и безопасно.
При этом ковидные меры начинают становиться все более скрупулезными. И это коснется журналистов, которые приедут работать на Олимпийские игры. Сеико Хашимото также заявила, что передвижение иностранных СМИ будет контролироваться путем GPS в течение первых 14 дней после прибытия. Планируется, что всего порядка 78000 иностранных гостей посетят Токио, в числе их и работники медиасферы. Ограничения коснутся и проживания - для журналистов будут отведены специальные отели и остановиться, например, в частных домах или у друзей будет запрещено.
На Олимпийских играх выступит команда беженцев
29 спортсменов-беженцев отправятся на Олимпийские игры в Токио. Соревноваться они будут в 12 видах спорта. Впервые команда беженцев принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Токийские соревнования станут вторыми в истории. На Олимпиаде в Рио в составе олимпийской сборной беженцев МОК выступили десять спортсменов: два пловца, два дзюдоиста, пять легкоатлетов и бегунья на марафонские дистанции. Двое из них - Пополе Мисенга и Юсра Мардини - выиграли соответственно схватку и заплыв. В этом году в состав команды беженцев войдут страны Сирии, Конго, Судана, Ирана, Афганистана и других. Порядка 80 миллионов человек по всему миру сейчас пребывают в статусе беженцев.
44 дня до Олимпийских игр в Токио
Международный олимпийский комитет призвал перераспределить квоты на участие сборной КНДР, которая отказалась участвовать в Олимпиаде. КНДР сообщала о пропуске соревнований еще в апреле, объяснив это рисками пандемии COVID-19. Страна не примет участия в Олимпиаде впервые с 1988 года, когда она бойкотировала Игры в южнокорейском Сеуле. Но даже среди таких околоспортивных новостей Олимпиада станет обязательно большим праздником. Со своими победами и поражениями, героями и разочарованиями. Но главное - чтобы все решалось в честной спортивной борьбе.
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