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На олимпийский пьедестал в Пекине уже поднимались спортсмены из 27 стран, включая Беларусь

Сборная Беларуси с двумя серебряными наградами по-прежнему на 22-й позиции. В лидерах остается команда Норвегии, у нее уже 26 наград, из которых 12 золотых. Второй идет Германия, следом США. Также в первой пятерке Австрия и Нидерланды. На олимпийский пьедестал в Пекине поднимались спортсмены из двадцати семи стран.

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