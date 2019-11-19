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На олимпийском собрании с участием Президента обсуждают медальные перспективы и пути развития спортивной отрасли Беларуси
Максимальный результат на Играх в Токио - вопрос ответственности спортсмена перед страной. На олимпийском собрании сегодня обсуждают медальные перспективы и пути развития спортивной отрасли Беларуси. Главное внимание - летним олимпийским видам. Хороший результат, которым отметились белорусы на домашних Европейских играх, - не повод для самоуспокоения. Конкуренция на мировом уровне куда более серьезная. Практически все чемпионаты мира этого сезона уже завершены, так что можно подводить итоги. Наши атлеты завоевали в общей сложности восемь наград, две из них золотые. Основные надежды на главном старте четырехлетия связаны с гребцами и пятиборцами. В то же время есть целый ряд видов спорта и дисциплин, в которых белорусы традиционно сильны, но до призовых мест на мировом уровне не дотягивают. Отсюда и сложности еще на этапе отбора на Игры в Токио.
Сегодня же были отмечены наши легендарные спортсменки. Екатерина Карстен и Александра Герасименя на протяжении многих лет находились в топе мировых рейтингов гребли и плавания, отметились на пьедесталах чемпионатов мира и Олимпийских игр. За высокие спортивные достижения, а также большие заслуги в пропаганде идеалов и принципов олимпизма, популяризации спорта и здорового образа жизни спортсменок наградили почетными знаками НОК Беларуси.
Борьба за право выступить на Играх в Токио продолжится до конца июня будущего года. Окончательно утратили шансы на лицензию сборные по водному поло, футболу и хоккею на траве. Тем не менее в национальной команде числится еще около 200 кандидатов, которые представляют 28 видов спорта.
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