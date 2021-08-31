На Открытом чемпионате США по теннису В. Азаренко и А. Соболенко прошли во второй круг

Две лучшие белорусские теннисистки успешно стартовали на Открытом чемпионате США по теннису. Вторая сеяная Арина Соболенко в трехсетовом противостоянии одолела сербку Нину Стоянович - 6:4, 4:7, 6:0. Следующим соперником Арины станет представительница Словении Тамара Зиданшек. Виктория Азаренко в первом раунде уверенно справилась с чешкой Терезой Мартинцовой - 6:4,6:0. Во втором круге Азаренко сыграет с итальянкой Жасмин Паолини. Еще одну белоруску Александру Саснович жребий свел с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Наша соотечественница не смогла справиться с соперницей - 2:6, 3:6. Саснович продолжит выступление в паре с казашкой Галиной Воскобоевой.