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На Открытом кубке Беларуси по легкой атлетике заключительный соревновательный день. Узнали, что в программе соревнований

В Бресте продолжается Открытый кубок Беларуси по легкой атлетике. В нем принимают участие лидеры национальной команды Алена Дубицкая, Эльвира Граборенко, Олег Томашевич, Виолетта Скворцова и другие. 2 августа заключительный соревновательный день.

Откроют программу бегуны на 3 тыс. метров, завершится турнир мужской и женской эстафетами 4×400 метров. В полном объеме состязания покажет "Беларусь 5". Начало прямой трансляции в 10:25.

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