Сегодня на "Палова-Арене"стартовала выдача номеров на Минский полумарафон, который состоится в центре столицы в воскресенье 15 сентября. Для получения пакета участника необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, расписку о несении ответственности за здоровье и документ об оплате.



