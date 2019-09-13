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На "Палова-Арене" стартовала выдача номеров на Минский полумарафон

Сегодня на "Палова-Арене"стартовала выдача номеров на Минский полумарафон, который состоится в центре столицы в воскресенье 15 сентября. Для получения пакета участника необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, расписку о несении ответственности за здоровье и документ об оплате.

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