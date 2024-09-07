Победную точку поставили сегодня белорусские спортсмены на Паралимпийских играх в Париже.

Дмитрий Солей - серебряный призер Паралимпиады в Париже

В заключительный соревновательный день Дмитрий Солей выиграл долгожданное серебро на стометровке баттерфляем. По итогам квалификации белорусский пловец показал третье время, но в финале выложился по максимуму и смог улучшить свои секунды.

Таким образом, на Паралимпийских играх в Париже белорусские спортсмены выиграли 7 наград. В свою и без того богатую копилку наш легендарный Игорь Бокий положил 5 медалей высшей пробы. Егор Щелканов стал паралимпийским чемпионом на дистанции 100 метров брассом.