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На Паралимпийских играх в Париже белорусские спортсмены выиграли 7 наград
Победную точку поставили сегодня белорусские спортсмены на Паралимпийских играх в Париже.
Дмитрий Солей - серебряный призер Паралимпиады в Париже
В заключительный соревновательный день Дмитрий Солей выиграл долгожданное серебро на стометровке баттерфляем. По итогам квалификации белорусский пловец показал третье время, но в финале выложился по максимуму и смог улучшить свои секунды.
Таким образом, на Паралимпийских играх в Париже белорусские спортсмены выиграли 7 наград. В свою и без того богатую копилку наш легендарный Игорь Бокий положил 5 медалей высшей пробы. Егор Щелканов стал паралимпийским чемпионом на дистанции 100 метров брассом.
В воскресенье, 8 сентября, наша команда возвратится на родину, и любители спорта с нетерпением ждут подробностей и впечатлений спортсменов от соревнований.
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