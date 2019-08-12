На полигоне Алабино сегодня второй полуфинальный заезд

Сегодня станет известно, кто поборется за призовые места "Танкового биатлона". На полигоне Алабино состоится второй полуфинальный заезд. Участвуют четыре команды: Беларусь, Россия, Венесуэла и Монголия. Наши танкисты выступают на красном танке. Им предстоит соревноваться в эстафете. От каждой страны задействованы три экипажа. На максимальной скорости надо пройти 4 круга, это около 5 км. По пути нужно поразить условные мишени: танк, вертолет и огневую точку гранатометчика. За каждый промах команда получает дополнительный круг в полкилометра.



По итогам сегодняшнего заезда станут известны команды, которые выйдут в финал. Он пройдет 17 августа на полигоне Алабино.