На предварительном этапе Кубка Салея хоккейный клуб "Металлург" сыграет с "Гомелем"

Полесское дерби для поклонников хоккея. Жлобинский "Металлург" и "Гомель" сегодня поспорят, кто будет первым в шестерке Б на предварительном этапе Кубка Салея. "Сталевары" опережают "рысей" - восемь очков против семи. Отметим, что лишь победитель секстета гарантирует себе место в финале четырех нынешнего розыгрыша. Прямая трансляция поединка начнется в 16:50 на "Беларусь 5".