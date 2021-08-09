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На предварительном этапе Кубка Салея хоккейный клуб "Металлург" сыграет с "Гомелем"
Полесское дерби для поклонников хоккея. Жлобинский "Металлург" и "Гомель" сегодня поспорят, кто будет первым в шестерке Б на предварительном этапе Кубка Салея. "Сталевары" опережают "рысей" - восемь очков против семи. Отметим, что лишь победитель секстета гарантирует себе место в финале четырех нынешнего розыгрыша. Прямая трансляция поединка начнется в 16:50 на "Беларусь 5".
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