На пятом этапе Кубка мира по биатлону сегодня женская эстафета

Динара Алимбекова побежит первой за Беларусь в эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Начало гонки в 16:20. Прямой эфир на телеканале "Беларусь 5". Наша сборная выступит под 11-м стартовым номером. Алимбекова передаст эстафету Ирине Кривко. На третьем этапе заявлена Анна Сола. Завершит гонку Елена Кручинкина.