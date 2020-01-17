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На пятом этапе Кубка мира по биатлону сегодня женская эстафета

На пятом этапе Кубка мира по биатлону сегодня женская эстафета

Динара Алимбекова побежит первой за Беларусь в эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Начало гонки в 16:20. Прямой эфир на телеканале "Беларусь 5". Наша сборная выступит под 11-м стартовым номером. Алимбекова передаст эстафету Ирине Кривко. На третьем этапе заявлена Анна Сола. Завершит гонку Елена Кручинкина.

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