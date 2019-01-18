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На пятом этапе Кубка мира по биатлону в мужской эстафете норвежцы выиграли золото

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге в мужской эстафете норвежцы выиграли золото. На втором месте немцы, французы третьи. Белорусский квартет в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Романа Елетнова и Владимира Чепелина с кругом штрафа занял 10-ю строчку.

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