На пятом этапе Кубка мира по биатлону в мужской эстафете норвежцы выиграли золото

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге в мужской эстафете норвежцы выиграли золото. На втором месте немцы, французы третьи. Белорусский квартет в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Романа Елетнова и Владимира Чепелина с кругом штрафа занял 10-ю строчку.