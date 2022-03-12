На республиканском турнире по хоккею среди любителей определились участники плей-офф

Интрига близка к развязке. На республиканском турнире по хоккею среди любителей сегодня была подведена черта под регулярным чемпионатом. В заключительном матче перед плей-офф команда Президента Беларуси экзаменовала хоккеистов из Витебской области. Хозяева льда бросились атаковать уже с первых минут игры и на третьей открыли счет в поединке. К удовольствию болельщиков (а по традиции трибуны "Олимпик-арены" были заполнены до отказа) в первом периоде действующие чемпионы забросили 4 шайбы.



Голевая феерия продолжилась и во второй двадцатиминутке. Гостям удалось распечатать ворота соперника, но в ответ хоккеисты из Витебского региона вновь получили покер. Перед третьим периодом хозяева вели уже со счетом 9:1 и фактически обеспечили себе победу.





Под занавес встречи гостям удалось все же собрать все силы и практически вырвать победу по итогам третьего периода. Однако для общего успеха в этом поединке такого не хватило. Хоккеисты Витебской области потерпели поражение со счетом 3:10 и попрощались с турниром в этом сезоне. Команда Президента Беларуси с первого места выходит в плей-офф, где ее соперниками станут игроки из Гомельской области. Победители по традиции поблагодарили своих болельщиков, которые ни на минуту своей поддержкой не переставали подстегивать свою команду. Самые ловкие и активные увезли домой плюшевые подарки от команды Президента.



Вторую пару полуфиналистов составили дружины из Брестской и Минской областей.



Матчи за выход в финал пройдут в столице 26 марта.