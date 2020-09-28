ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

На "Ролан Гаррос" Егор Герасимов сыграет против Рафаэля Надаля

Прекрасный шанс проявить свои лучшие качества лидеру сборной Беларуси по теннису Егору Герасимову. Сегодня на главном грунте сезона – "Ролан Гаррос" - белорус сыграет с королем этого покрытия - испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится в рамках 1/64 финала и начнется ориентировочно в 17 часов по минскому времени.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все