На "Ролан Гаррос" Егор Герасимов сыграет против Рафаэля Надаля

Прекрасный шанс проявить свои лучшие качества лидеру сборной Беларуси по теннису Егору Герасимову. Сегодня на главном грунте сезона – "Ролан Гаррос" - белорус сыграет с королем этого покрытия - испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится в рамках 1/64 финала и начнется ориентировочно в 17 часов по минскому времени.