На Рождественском турнире сегодня время решающих матчей

На двух площадках ледового спорткомплекса пройдут сразу шесть матчей. Из 12 команд борьбу за трофей продолжают только 4. Последним полуфиналистом накануне стала Финляндия, обыгравшая Чехию, 6:3. Но победителями можно назвать всех участников. На несколько дней ветераны вспомнили, что такое спортивный режим и игра на глазах сотен зрителей.

Итак, сегодня первыми на малой площадке “Чижовка-Арены” в 12 часов сыграют швейцарцы и немцы. Также свои поединки здесь проведут команды Балкан и IIHF, Словакия и Чехия, а также Балтия и Китай.