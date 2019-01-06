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На Рождественском турнире сегодня время решающих матчей

Сегодня на “Чижовка-Арене” самый насыщенный игровой день.

На двух площадках ледового спорткомплекса пройдут сразу шесть матчей. Из 12 команд борьбу за трофей продолжают только 4. Последним полуфиналистом накануне стала Финляндия, обыгравшая Чехию, 6:3. Но победителями можно назвать всех участников. На несколько дней ветераны вспомнили, что такое спортивный режим и игра на глазах сотен зрителей.
Итак, сегодня первыми на малой площадке “Чижовка-Арены” в 12 часов сыграют швейцарцы и немцы. Также свои поединки здесь проведут команды Балкан и IIHF, Словакия и Чехия, а также Балтия и Китай.

В 13:00 на большом льду первый полуфинал: Россия - Финляндия. А в семь вечера команда Президента Беларуси сразится с Объединенными Арабскими Эмиратами.

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