На стадионе "Динамо" 16 августа стартует большой легкоатлетический праздник

Большой легкоатлетический праздник ждет столицу на следующей неделе, начиная со вторника. Открытый чемпионат страны на стадионе "Динамо" станет последним этапом Белорусской легкоатлетической лиги. Кстати, на дорожке мы увидим Юлию Нестеренко, Любовь Черкашину, Динару Алимбекову и многих других известных личностей.

Во время Кубка Беларуси в Бресте проходил чемпионат мира. Так вот девять белорусов у себя дома показали результаты на уровне топ-8 планетарного форума. Посмотрим, чем закончится заочная борьба в этот раз, ведь параллельно с минскими стартами пройдет и чемпионат Европы в Берлине.