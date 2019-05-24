На стадионе "Динамо" началась подготовка к церемонии открытия II Европейских игр

В Минск уже прибыли 10 фур - это примерно 70 тонн оборудования

Три тысячи квадратных метров экранов и тысяча световых голов: на стадионе "Динамо" началась подготовка к церемонии открытия

. Монтаж стартовал 15 мая. В Минск уже прибыли 10 фур - это примерно 70 тонн оборудования. А общий объем задействованной техники составит около 300 тонн. В центре поля разместится большая поворотная сцена с подъемными механизмами. Сейчас монтируют тросовую подвесную систему - это новинка, которая впервые используется на территории СНГ. На церемонии открытия будет задействована технология дополненной реальности. Чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью и увидеть 3D-элементы шоу, зрителям необходимо будет установить на свои смартфоны или планшеты бесплатное мобильное приложение.

Гости церемонии найдут на своем месте набор подарков, рюкзак и светящийся браслет