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На стадионе "Динамо" началась подготовка к церемонии открытия II Европейских игр

В Минск уже прибыли 10 фур - это примерно 70 тонн оборудования

Три тысячи квадратных метров экранов и тысяча световых голов: на стадионе "Динамо" началась подготовка к церемонии открытия

II Европейских игр

. Монтаж стартовал 15 мая. В Минск уже прибыли 10 фур - это примерно 70 тонн оборудования. А общий объем задействованной техники составит около 300 тонн. В центре поля разместится большая поворотная сцена с подъемными механизмами. Сейчас монтируют тросовую подвесную систему - это новинка, которая впервые используется на территории СНГ. На церемонии открытия будет задействована технология дополненной реальности. Чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью и увидеть 3D-элементы шоу, зрителям необходимо будет установить на свои смартфоны или планшеты бесплатное мобильное приложение.

Гости церемонии найдут на своем месте набор подарков, рюкзак и светящийся браслет

Гостей церемонии ждет не только яркое шоу, но и возможность принять в нем непосредственное участие - благодаря специальному зрительскому реквизиту, который останется на память как приятный сувенир. Каждый гость найдет на своем месте набор подарков, в том числе рюкзак и светящийся браслет. Организаторы держат в секрете имя хэдлайнера праздника, однако отмечают, что это - звезда мирового уровня.

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