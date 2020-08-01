На стадионе "Динамо" начался бег с барьерами

Здесь проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Болельщиков ожидает насыщенная программа. Дальнейшее расписание на ваших экранах: 100 метров побежит Эльвира Герман, в метании копья выступит Татьяна Холодович. "Беларусь 5" начнет вести прямую трансляцию в 15:50. Для тех, кто придет воочию наблюдать за спортивным форумом,организаторы подготовили немало сюрпризов.