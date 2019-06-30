На стадионе "Динамо" сегодня состоится церемония закрытия II Европейских игр

Перемещаемся в чашу стадиона "Динамо", где с самого утра работает наша съемочная группа.

Юлия Токарь следит за последними приготовлениями к церемонии закрытия. Репетиции длились даже ночью (прямое включение). Все детали шоу организаторы держат в секрете, но какие-то нюансы концепции удалось узнать. Сейчас я вместе с исполнительным директором церемонии закрытия II Европейских игр Евгением Тимащуком нахожусь на трибунах, откуда можно видеть, как режиссеры вносят последние корректировки в программу. Все действительно очень масштабно, ведь помимо артистов балета и эстрады в церемонии закрытия задействованы 4 с половиной тысячи волонтеров и 2 тысячи спортсменов. Евгений, знаю, что подготовили и ролики о ярких моментах большого спорта.





Самая главная интрига вечера - это, конечно, запечатывание огня

Но до конца церемонии «Пламя мира» будет освещать эту спортивную арену, так что увидеть его воочию еще можно успеть. Главное приехать на стадион заранее – вход открыт с 18:00. Здесь можно на память приобрести брендированный мерч: майки, кепки, подушки с лисенком Лесиком продаются в сувенирных лавках. Рядом есть и палатки с напитками, едой, так что брать с собой на стадион ничего не стоит. Нам рассказали о списке запрещенных предметов.

Как и на церемонии открытия, сегодня зрителей ждут сюрпризы