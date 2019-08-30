На стадионе "Динамо" сегодня стартует чемпионат Беларуси по легкой атлетике

Любители легкой атлетики двух континентов замерли в ожидании. Совсем скоро состоится грандиозное событие - матч Европа - США в Минске. И пока фанаты ждут своих героев, белорусским болельщикам стоит обратить внимание на главный внутренний старт этого лета. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике проходит в эти дни на стадионе "Динамо". Для комплекса это еще одна возможность проверить свою готовность, для спортсменов - узнать свои силы в режиме конкуренции.



Старт соревнований сегодня в 15:00. Телеканал "Беларусь 5" покажет чемпионат страны в записи. Начало эфира в 21:40.