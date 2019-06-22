На стадионе "Динамо" состоялась торжественная церемония открытия II Европейских игр

Самым ярким и запоминающимся событием дня минувшего, безусловно, стала торжественная церемония открытия II Европейских игр. На стадионе "Динамо" развернулась настоящая интерактивная летопись Беларуси. Зрители на трибунах, телеаудитория и высокие гости, среди которых лидеры других государств, смогли ознакомиться с историей нашей страны, ее культурой. И все это при помощи невероятных спецэффектов, как, например, дракон, пролетающий над ареной. Воплотить идеи организаторы смогли благодаря технологии дополненной реальности.

О том, как это было, расскажет Алексей Волков. У каждого народа своя история, которая передается из уст в уста. И вот так с экспрессивным императивом "Яркий год! Яркий ты!" в Минск прибыли II Европейские игры - еще одна глава нашей с вами истории. Церемония открытия II Европейских игр, как и любое масштабное событие, пестрит символами и знаками, выходящими далеко за пределы спорта. За моей спиной над сводами стадиона "Динамо" загорелось "Пламя мира" - объединяющая в своем магнетизме сила, которая позволяет Минску в эти дни быть центром спортивной и дипломатической жизни Европы. Впрочем, обо всем по порядку. Олимпийские игры, как и другие спортивные форумы планетарного масштаба, нередко использовались для политических высказываний. В этом плане вся церемония открытия в Минске как огромный месседж - да, ситуация в международной политике готова воспламениться, но всю агрессию и горячие головы следует направить на борьбу за медали.









Журналисты такие мероприятия воспринимают еще и с точки зрения расклада политических сил

За трибуной с высокими гостями следили постоянно, а это и президент Молдовы, и глава Боснии, и представители из России - Дмитрий Медведев и Рамзан Кадыров. И подобная церемония - хороший способ подглядеть, как политики, забывая хотя бы ненадолго о грузе ответственности, наслаждаются церемонией, с улыбкой, прежде всего глазами - самой искренней - приветствуют спортсменов.





Более 22 тысяч на стадионе, миллионы зрителей у телевизоров наблюдали за тем, как цветет папоротник

Главный символ Игр своими листья раскрывает для гостей и более 4 тысяч спортсменов становление белорусской идентичности: от жаркой купальской ночи, где две стихии - огонь и вода - сходятся в небесной свадьбе, до создания ручников. Предки верили - это оберег от бед, войн и болезней. И если дипломатия - это спорт вне пьедестала, то II Европейские игры - битва лучших из лучших. 4 тысячи спортсменов. 50 стран-участниц. Все это сошлось на церемонии мощным положительным импульсом и разошлось по всему миру.

300 тонн оборудования, тысяча единиц световых приборов

"Динамо" стал самой яркой точкой континента благодаря титаническим усилиям организаторов. Любопытно, что общей атмосфере праздника поддался и традиционно сдержанный глава Европейских олимпийских комитетов и заговорил на белорусском. Вдобавок фольклорное и не только богатство Беларуси вступило в симбиоз с современными технологиями - зрители могли наблюдать красного дракона, рой светлячков и даже пришествие зубров под заповедный напев. И самый волнительный момент церемонии - зажжение пламени мира в чаше цветущего папоротника, огонь, как и голубь мира, призывает к ярким победам на белорусских аренах и спортивных полях.





Церемония открытия получилась невероятно яркой