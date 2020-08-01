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На стадионе "Динамо" стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике
Золото Максима Недосекова и Кристины Тимановской, победа с личным рекордом Вячеслава Скудного, а также триумф молотобойцевПавла Борейши и Анны Малыщик. Предваряла все эти результаты накануне яркая церемония открытия чемпионата страны по легкой атлетике - старта, которого с нетерпением ожидали и спортсмены, и болельщики. На турнире разыгрывается вдобавок и солидный призовой фонд, а также специальные бонусы за особые достижения. Организаторы подготовили немало сюрпризов и для зрителей.
В перерыве между дисциплинами все зарегистрировавшиеся болельщики смогли принять участие в любительской эстафете. Бежали не только в спортивной форме.
Чемпионат Беларуси по легкой атлетике
Сегодня болельщиков ожидает самая насыщенная программа не только соревнованиями, но и звездами. Расписание соревнований на ваших экранах: 100 метров с барьерами побежитЭльвира Герман, в метании копья выступит Татьяна Холодович.
начнет вести прямую трансляцию в 15:50. А вот те, кто придут на стадион, смогут принять участие в различного рода активностях.
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