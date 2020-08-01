На стадионе "Динамо" стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике

Золото Максима Недосекова и Кристины Тимановской, победа с личным рекордом Вячеслава Скудного, а также триумф молотобойцевПавла Борейши и Анны Малыщик. Предваряла все эти результаты накануне яркая церемония открытия чемпионата страны по легкой атлетике - старта, которого с нетерпением ожидали и спортсмены, и болельщики. На турнире разыгрывается вдобавок и солидный призовой фонд, а также специальные бонусы за особые достижения. Организаторы подготовили немало сюрпризов и для зрителей.



В перерыве между дисциплинами все зарегистрировавшиеся болельщики смогли принять участие в любительской эстафете. Бежали не только в спортивной форме.

