На стадионе "Динамо" стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике

Последняя попытка попасть на Олимпиаду в Токио. В столице - второй день чемпионата Беларуси по легкой атлетике, на котором есть возможность выполнить квалификационный норматив. Сейчас идет утренняя сессия, запланированы финалы. Накануне первыми чемпионами стали Людмила Ляхович из Гродненской области и представитель команды Минска Сергей Кравченя, которые бежали 10 тыс. м.