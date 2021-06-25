ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

На стадионе "Динамо" стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике

Последняя попытка попасть на Олимпиаду в Токио. В столице - второй день чемпионата Беларуси по легкой атлетике, на котором есть возможность выполнить квалификационный норматив. Сейчас идет утренняя сессия, запланированы финалы. Накануне первыми чемпионами стали Людмила Ляхович из Гродненской области и представитель команды Минска Сергей Кравченя, которые бежали 10 тыс. м.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все