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На стадионе "Динамо" в Минске состоялось большое событие - товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и России

На Национальном стадионе "Динамо" в Минске в пятницу, 7 июня, для белорусских болельщиков состоялось большое событие. За несколько дней до 90-летия нашей легендарной арены поклонники футбола - спорта номер один на планете - смогли увидеть вживую игру сборной Беларуси. Она провела первый домашний поединок впервые за более чем 2 с половиной года. Наш оргкомитет показал представителям ФИФА и УЕФА, что в нашей стране всегда можно было организовать футбольное событие высочайшего уровня. Беларусь уступила России 0:4, но зрители получили истинное удовольствие, увидели соперников хай-класса - Матвея Сафонова и Алексея Миранчука.

Из аэропорта когда ты едешь, сразу обращаешь внимание на чистоту, на то, что дороги хорошие, то, что зелени много, сажают деревья и парки хорошие. Возле отеля гулял и по центру города проехался тоже, посмотрел, что много хороших спортивных сооружений тоже построено, дворцов для гимнастики, для футбола. Город развивается. Мои друзья, кто приезжал еще и до этого, очень хвалили именно Минск за чистоту, за свежий воздух.
Виктор Онопко, тренер сборной России по футболу

В сентябре сборной Беларуси предстоит сыграть матчи Лиги наций. Верим, что и на домашних стадионах.

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