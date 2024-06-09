На стадионе "Динамо" в Минске состоялось большое событие - товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и России

Из аэропорта когда ты едешь, сразу обращаешь внимание на чистоту, на то, что дороги хорошие, то, что зелени много, сажают деревья и парки хорошие. Возле отеля гулял и по центру города проехался тоже, посмотрел, что много хороших спортивных сооружений тоже построено, дворцов для гимнастики, для футбола. Город развивается. Мои друзья, кто приезжал еще и до этого, очень хвалили именно Минск за чистоту, за свежий воздух.

Виктор Онопко, тренер сборной России по футболу