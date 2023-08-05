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На стадионе "Динамо" в Минске стартовали соревнования по легкой атлетике II Игр стран СНГ
На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" стартовали соревнования по легкой атлетике в рамках II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Программу соревнований по легкой атлетике открыли юноши, выступающие в шестиборье, которые набрали первые зачетные очки на дистанции 60 метров с барьерами. Далее в расписании стартового дня турнира - полуфинальные забеги на дистанциях 60 и 300 м у юношей и девушек, а также продолжение состязаний многоборцев в секторах для прыжков в длину и толкания ядра.
Первые победители и призеры соревнований по легкой атлетике на II Играх стран СНГ будут определены в воскресенье, 6 августа, - в этот день состоятся 12 финалов. Всего юные спортсмены разыграют 31 комплект медалей, соревнования в данном виде спорта завершатся 8 августа. Большинство дисциплин пройдет на стадионе "Динамо", а юные метатели определят сильнейших на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.
Участие в мультиспортивном форуме принимает подрастающее поколение легкоатлетов из девяти стран - спортсмены 2009 года рождения и младше. Помимо 67 юных представителей Беларуси, в секторы и на дорожки выйдут ребята из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В легкоатлетическую программу II Игр стран СНГ вошли следующие виды: 60 м, 60 м с барьерами, 300 м, 300 м с барьерами, 600 м, 2000 м, спортивная ходьба на 3000 м, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, толкание ядра, метание диска, метание копья, метание молота, многоборье, а также смешанная эстафета 4х200 м.
Фото:МаксимГучека
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