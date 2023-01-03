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На стадионе "Сантоса" в Бразилии завершилось прощание с Пеле
Тысячи людей пришли попрощаться с королем футбола. Церемония состоялась на стадионе "Сантоса", клуба, которому Пеле отдал большую часть карьеры. Трибуны были закрыты плакатом "Да здравствует король".
Гроб с телом великого футболиста пронесли по улицам города. Он похоронен на первом этаже в некрополе Экуменика, самом высоком в мире вертикальном кладбище.
Кумира миллионов Пеле не стало на прошлой неделе. Накануне в Бразилии завершился трехдневный национальный траур.
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