На столичном стадионе "Динамо" Беларусь примет Казахстан в четвертом туре Лиги наций

Сегодня главная команда страны принимает Казахстан в четвертом туре Лиги наций. Специалисты называют хозяев фаворитами в этом противостоянии. Отметим, что у всех сборных нашей группы по четыре очка. Стартовый свисток прозвучит на столичном стадионе "Динамо" в 21:45, прямая трансляция на "Беларусь 5".