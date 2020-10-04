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На столичном велодроме проходит чемпионат Беларуси по велоспорту на треке
Накануне были разыграны медали в двух дисциплинах - спринте и омниуме. Напомним, именно в велосипедном многоборье белорусы сумели завоевать олимпийские лицензии. В итоге чемпионом страны среди мужчин стал Евгений Королек, который выиграл все 4 вида программы, второе место досталось Роману Тишкову, замкнул тройку призеров Михаил Шеметов. У женщин золото досталось Татьяне Шараковой, серебро и бронза - у Дианы Лебедь и Инны Савенко соответственно.
В спринте чемпионами страны стали Артем Зайцев и Диана Медведская.
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