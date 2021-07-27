На теннисном олимпийском турнире Н. Осака завершила выступление

Очередная сенсация на теннисном олимпийском турнире. Соревнования покидает вторая ракетка мира - хозяйка кортов - Наоми Осака, кстати, именно она зажгла огонь Игр. В 1/8 финала японка в двух сетах уступила 42-й в мировом рейтинге - чешке Маркете Вондроушовой - 1:6, 4:6. Соперница в следующем раунде - испанка Паула Бадоса Хиберт.