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На теннисном турнире Australian Open - 2022 Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала
Король грунта хозяйничает на хардовых кортах в Мельбурне. Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, обыграв за 2 часа 50 минут россиянина Карена Хачанова - 6:3, 6:2, 3:6, 6:1. Надаль однажды становился лучшим на Australian Open - это случилось 13 лет тому назад, в 2009-м.
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