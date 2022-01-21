На теннисном турнире Australian Open - 2022 Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала

Король грунта хозяйничает на хардовых кортах в Мельбурне. Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, обыграв за 2 часа 50 минут россиянина Карена Хачанова - 6:3, 6:2, 3:6, 6:1. Надаль однажды становился лучшим на Australian Open - это случилось 13 лет тому назад, в 2009-м.