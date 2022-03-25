На теннисном турнире WТА в Майами Виктория Азаренко сыграет с Екатериной Александровой

Телеканал "Беларусь 5" и канал "Беларусь 5 интернет" покажут стартовый матч Виктории Азаренко на турнире WТА в Майами. Грядущей ночью экс-первая ракетка мира сыграет против россиянки Екатерины Александровой. Ориентировочное время начала игры - 2:00 по минскому времени. Поединок в повторе завтра на "Беларусь 5" вас будет ждать в 7:00.