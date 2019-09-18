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На тренерском мостике взаимопонимание, но система игры пока Михаила Захарова
На то, чтобы привить команде хоккей Александра Макрицкого, не хватает времени. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал ассистент главного тренера минской "Юности" Алексей Калюжный. "Столичные медведи" накануне в очередном туре Экстралиги добились первой победы под руководством нового главкома. В Молодечно обыграно местное "Динамо" - 5:2. Отметим дубль Максима Мальцева. Напомним, чуть более недели назад Михаил Захаров покинул свой пост в клубе ради того, чтобы сконцентрироваться на работе в сборной Беларуси. Уже в четверг "Юность" сыграет с солигорским "Шахтером". А "Динамо-Молодечно" ждет встреча с "Могилевом".
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