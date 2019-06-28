На третье место медального зачета II Европейских игр поднялись итальянцы

По итогам семи дней на II Европейских играх лидируют россияне. В копилке наших восточных соседей 72 награды, из них 32 высшей пробы: поставленная на минский форум задача уже выполнена.



На второй позиции - хозяева, то есть мы. Напомним, вчера белорусы взяли 10 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые. В сумме - 55 медалей, 19 раз на Европейских играх звучал гимн Беларуси, 13 вторых позиций и 23 третьих.



А вот на третье место медального зачета поднялись итальянцы, которые уже выиграли 19 наград. Близки к ним и сборные Украины и Грузии.