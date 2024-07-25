3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"На трибунах царили страсти" - сборную Израиля освистали перед футбольным матчем на Олимпиаде в Париже
Болельщики освистали футбольную команду Израиля перед началом матча между израильтянами и малийцами в рамках Олимпиады в Париже. "На трибунах царили страсти" - об этомпишет Inews, сообщает БЕЛТА.
"Олимпийские игры были омрачены пропалестинскими протестами. У некоторых фанатов с одежды сняли политические лозунги, в то время как между сторонниками Палестины и Израиля произошли мелкие стычки", - говорится в материале. Матч стал первым серьезным "тестом на безопасность" для Франции, когда "израильская сборная впервые появилась на Олимпийских играх".
Команду Израиля громко освистали на стадионе "Парк де Пренс" (Parc des Princes) в Париже во время гимна перед футбольным матчем со сборной Мали, страной с мусульманским большинством. По всему стадиону были десятки палестинских флагов.
"Группу палестинских болельщиков приходилось не раз отделять от разгневанных израильских болельщиков, - говорится в материале. - За пределами стадиона тринадцать болельщиков вышли в футболках с надписью "Свободная Палестина", а 1000 французских полицейских были призваны сформировать "антитеррористический периметр".
Израиль - единственное государство из стран - участников Олимпиады в Париже, которое будет иметь круглосуточную защиту со стороны специального элитного подразделения французской полиции, а также собственную дополнительную охрану. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что матч Израиль - Мали был определен как высокорискованный, как и матч между Украиной и Ираком, который состоялся ранее в юго-восточном городе Лионе.
Палестинский олимпийский комитет 22 июля заявлял, что направил главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху письмо с просьбой отстранить Израиль от участия в Олимпиаде. В письме говорилось, что "около 400 палестинских спортсменов были убиты", кроме того, "разрушение спортивных сооружений усугубляет положение спортсменов, которые и без того находятся под жесткими ограничениями".
Матч Израиль - Мали, который проходил 24 июля, завершился со счетом 1:1.
Кроме того, во время матча между сборными Марокко и Аргентины, который также состоялся 24 июля, произошли беспорядки болельщиков. Игру пришлось отложить почти на два часа. После того, как команда Аргентины сравняла счет в игре и он стал 2:2, болельщики сборной Марокко выбежали на поле и стали бросать петарды и бутылки в аргентинских футболистов. Для охраны поля были вызваны силы по борьбе с беспорядками, а судья тем временем повел игроков по туннелю в безопасное место. Вскоре болельщикам было приказано покинуть стадион, но после 100-минутной задержки стало известно, что последние три минуты матча пройдут при пустых трибунах. Также объявили, что второй гол аргентинцев был отменен: после консультации с видеоассистентом рефери (VAR) главный судья швед Гленн Нюберг не засчитал гол аргентинцев из-за офсайда. В итоге победу со счетом 2:1 присудили сборной Марокко.
Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала жалобу в ФИФА после матча между командами Аргентины и Марокко, она требует принять меры для обеспечения безопасности спортсменов.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов