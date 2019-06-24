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На турнире по настольному теннису поединок за выход в четвертьфинал начинает Виктория Павлович

В эти минуты на турнире по настольному теннису свой поединок за выход в четвертьфинал начинает Виктория Павлович. В соперницах у белоруски спортсменка Янг Ксяохин, представляющая Монако. В вечерней программе аналогичную задачу попытается выполнить Владимир Самсонов, которому предстоит поединок против россиянина Кирилла Скачкова.

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