На турнире в Хертогенбосе Александра Саснович вышла во второй круг

Александра Саснович вышла во второй круг травяного турнира в Хертогенбосе. Призовой фонд - почти 260 тыс. долларов.

В стартовом матче белоруска без проблем переиграла 111-ю ракетку мира итальянку Лукрецию Стефанини со счетом 6:0, 6:3. Матч продолжался 1 час 14 минут.