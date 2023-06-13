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На турнире в Хертогенбосе Александра Саснович вышла во второй круг

Александра Саснович вышла во второй круг травяного турнира в Хертогенбосе. Призовой фонд - почти 260 тыс. долларов.

В стартовом матче белоруска без проблем переиграла 111-ю ракетку мира итальянку Лукрецию Стефанини со счетом 6:0, 6:3. Матч продолжался 1 час 14 минут.

Следующей соперницей Саснович, которая в мировом рейтинге занимает 71-е место, станет 120-я ракетка мира бельгийка Грэт Миннен. Девушки на корте пересекались дважды и пока в личном противостоянии паритет 1:1.

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