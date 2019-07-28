На турнире WTA Premier в Сан-Хосе Арина Соболенко начнет выступление со второго круга

Накануне прошла жеребьевка стартового турнира "американской серии". В 1/8 финала первая ракетка Беларуси встретится с победительницей матча Коко Вандевеге/Мария Боузкова. Также в Сан-Хосе заявлена и Виктория Азаренко. Она начнет соревнование с первого круга. Стартовую встречу белоруска проведет против победителя квалификации.



