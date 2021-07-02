На Уимблдоне белорусская теннисистка В. Азаренко покидает турнир, А. Саснович идет дальше

Накануне на кортах Уимблдона Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий круг, уступив Соране Кырсте - 6:7, 6:3, 4:6. Александра Саснович переиграла японку Нао Хибино - 6:4, 7:6. В третьем круге сыграет с Ангеликой Кербер. Сегодня следим за выступлением Арины Соболенко, которая сыграет с Осорио Серрано. В 15:00 "Беларусь 5" покажет игру.