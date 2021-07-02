3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На Уимблдоне белорусская теннисистка В. Азаренко покидает турнир, А. Саснович идет дальше
Накануне на кортах Уимблдона Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий круг, уступив Соране Кырсте - 6:7, 6:3, 4:6. Александра Саснович переиграла японку Нао Хибино - 6:4, 7:6. В третьем круге сыграет с Ангеликой Кербер. Сегодня следим за выступлением Арины Соболенко, которая сыграет с Осорио Серрано. В 15:00 "Беларусь 5" покажет игру.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов