Элина Свитолина - Симона Халеп, Серена Уильямс - Барбора Стрыцова. На Уимблдоне известны полуфинальные пары женского одиночного разряда. Серена выбила другую американку Элисон Риск, румынка прошла китаянку Джан Шуай, украинка выбила Каролину Мухову. Еще одна чешка - Стрыцова - одолела британку Йохану Конта. Матчи за финал пройдут завтра. А сегодня Барбора в дуэте с Се Шувэй поспорит за полуфинал в парном разряде с Элиз Мертенс и Ариной Соболенко.



