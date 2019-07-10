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На Уимблдоне известны полуфинальные пары женского одиночного разряда
Элина Свитолина - Симона Халеп, Серена Уильямс - Барбора Стрыцова. На Уимблдоне известны полуфинальные пары женского одиночного разряда. Серена выбила другую американку Элисон Риск, румынка прошла китаянку Джан Шуай, украинка выбила Каролину Мухову. Еще одна чешка - Стрыцова - одолела британку Йохану Конта. Матчи за финал пройдут завтра. А сегодня Барбора в дуэте с Се Шувэй поспорит за полуфинал в парном разряде с Элиз Мертенс и Ариной Соболенко.
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