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На Уимблдоне российский теннисист К. Хачанов впервые пробился в четвертьфинал турнира
Один из самых длительных матчей этого розыгрыша Уимблдона провели на британских кортах россиянин Карен Хачанов и американец Себастьян Корда. В рамках 1/18 финала теннисисты сыграли пять партий, и в заключительной из них Хачанов смог добиться непростой победы. 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Таким образом российский атлет впервые пробился в четвертьфинал Уимблдона. На корте же теннисисты провели почти 4 часа.
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