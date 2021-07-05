На Уимблдоне российский теннисист К. Хачанов впервые пробился в четвертьфинал турнира

Один из самых длительных матчей этого розыгрыша Уимблдона провели на британских кортах россиянин Карен Хачанов и американец Себастьян Корда. В рамках 1/18 финала теннисисты сыграли пять партий, и в заключительной из них Хачанов смог добиться непростой победы. 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Таким образом российский атлет впервые пробился в четвертьфинал Уимблдона. На корте же теннисисты провели почти 4 часа.