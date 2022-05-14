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На велодроме "Минск-Арены" продолжается открытый чемпионат Беларуси

Евгений Королек выиграл открытый чемпионат Беларуси в скретче. Состязания принимает велодром "Минск-Арены". Причем, чтобы определить победителя, понадобился фотофиниш. Серебро и бронза ушли спортсменам из России Денису Денисову и Сергею Ростовцеву.

Из других результатов, показанных нашими велогонщиками, отметим победу в женском командном преследовании, которое прошло в рамках республиканских соревнований. Золото примерили Каролина Савенко, Анна Терех, Анастасия Киптикова, Таисия Носкович. Сегодня состязания продолжатся.

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