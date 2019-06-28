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На велодроме сегодня будут разыграны пять комплектов наград

Ждем медальных новостей и с велодрома, где сегодня будут разыграны пять комплектов наград. Наши надежды связаны с мужским командным преследованием и гонкой по очкам, а также женским скретчем.

На велодроме работает наш корреспондент Александр Ярмош (прямое включение).

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