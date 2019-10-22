На Всемирных военных играх в Китае у белорусов две медали

Мы не устаем радоваться успехам белорусских спортсменов на Всемирных военных играх в Китае. Сегодня в Ухане завершился турнир борцов вольного стиля. И у нашей команды есть две медали. Серебро в весовой категории до 97 килограммов завоевал Александр Гуштын. У женщин бронзу в весовой категории до 50 килограммов завоевала Ксения Станкевич. Теперь в медальной копилке у нашей команды три награды. Накануне дзюдоист Даниэль Мукете выиграл золото в весовой категории до 100 килограммов. Итого в общем медальном зачете Беларусь пока на 14-м месте. Продлятся Всемирные военные игры до 27 октября.