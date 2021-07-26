На второй Олимпиаде подряд в финале турнира саблисток встречаются две представительницы России

На второй Олимпиаде подряд в финале турнира саблисток вновь встречаются две представительницы России. В этот раз София Позднякова и Софья Великая спорили за золото Токио. Медаль высшей пробы досталась Поздняковой, а вот Великая третий раз кряду на Олимпийских играх остается с серебром.