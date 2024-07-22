На высоком мировом уровне: белорусские спортсмены привезли с ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 13 медалей

Триумфаторы чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ - юниорская и молодежная команды Беларуси - вернулись на Родину. В Болгарском Пловдиве наши спортсмены завоевали 13 наград - 7 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые - и подтвердили в очередной раз, что отечественная школа гребли находится на самом высоком мировом уровне.