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Начинается 11-й регулярный сезон КХЛ для минского "Динамо"

11-й регулярный сезон КХЛ для минского "Динамо" начинается сегодня. На "Минск-Арене" "зубры" примут "Нефтехимик" из Нижнекамска. Вместо привычных 19:30 матч стартует в 19:00. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5". На стадионе ожидается аншлаг - все билеты распроданы. Организаторы поединка обещают устроить грандиозное шоу с презентацией новых логотипа и формы минского "Динамо".

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